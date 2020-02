Hertha Berlin : Klinsmann quitte le club

Entre le Hertha Berlin et Jürgen Klinsmann, c’est déjà terminé. Deux mois et demi après sa nomination comme entraîneur du club allemand (le 27 novembre), le technicien de 55 ans a annoncé mardi sa démission, dans un message publié sur sa page Facebook. 14eme de Bundesliga après 21 journées, le HBSC n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs de championnat mais a pris ses distances avec la zone de relégation depuis l’arrivée de l’ancien sélectionneur allemand. Plutôt satisfait sur l’aspect sportif, ce dernier a pointé du doigt un problème de relations avec sa direction.





« J’ai également besoin de la confiance des personnes impliquées pour cette tâche, qui n’est pas encore terminée, a-t-il écrit. L’unité, la cohésion et la concentration sur l’essentiel sont les éléments les plus importants, en particulier dans la lutte pour le maintien. S’ils ne sont pas garantis, je ne peux pas exploiter mon potentiel en tant que formateur et ne peux donc pas assumer ma responsabilité. » Un sacré coup de tonnerre alors que le Hertha reste sur un Mercato hivernal très dépensier (76 millions d’euros), avec notamment les arrivées de Lucas Tousart (25 millions d’euros, prêté jusqu’en fin de saison à Lyon) et Krzysztof Piatek (22 millions d’euros).