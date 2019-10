Hernandez opéré avec succès

C’est une très mauvaise habitude pour un Lucas Hernandez qui enchaîne les interventions chirurgicales. Le champion du monde a été opéré jeudi avec succès de la cheville, annonce le site officiel du Bayern Munich.

ℹ @LucasHernandez wurde heute erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert.



Gute Genesung, Lucas! #FCBayernhttps://t.co/t4mDrmfvVS — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2019

Le défenseur polyvalent avait été victime d'une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite lors de la victoire du club bavarois sur le terrain de l'Olympiakos mardi soir, au Pirée (3-2).

Alors qu'on évoque une indisponibilité d'environ 8 semaines pour le Français, la perspective de ne pas voir revenir ce dernier avant le début d'année prochaine s'avère très problématique pour les champions d'Allemagne, qui ont déjà perdu le week-end dernier le défenseur central Niklas Süle, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et probablement indisponible jusqu’à la fin de saison. Et si Joshua Kimmich et Javi Martinez ont pu déjà évoluer à ce poste, Benjamin Pavard et Jérôme Boateng restent à ce jour les seuls centraux d'expérience à la disposition de Niko Kovac.