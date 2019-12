Havertz (Bayer Leverkusen) s’offre un record de précocité en Bundesliga

Kai Havertz, l’excellent milieu offensif du Bayer Leverkusen, est un modèle de précocité. Et cela se vérifie à travers les chiffres. Samedi, à l’occasion du match opposant sa formation au FC Cologne, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre le seuil des 100 rencontres de Bundesliga. Âgé de seulement 20 ans et 186 jours, il bat le record détenu jusqu’ici par Timo Werner (RB Leipzig), son coéquipier au sein de la Nationalmannschaft. Ce dernier avait réussi cet accomplissement à 20 ans et 203 jours.

Havertz a déjà trois saisons complètes derrière lui

Havertz avait, pour rappel, fait ses débuts dans l’élite allemande en 2016. Chez les professionnels, matchs de clubs et sélection confondues, il en est à 130 rencontres disputées et 31 buts marqués. Impressionnant, et cela explique notamment sa 6e place au dernier trophée Kopa de France Football (à égalité avec le Frnaçais Matéo Guendouzi). À noter que durant le même match de championnat, il y a un autre fait important qui s’est produit. Jan Thielmann, le milieu de terrain de Cologne, est le premier joueur né après 2002 à évoluer en Bundesliga.