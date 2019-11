Harit, seul "Coach Vahid" n’est pas convaincu

A 22 ans, Amine Harit l’assure : il a changé. Plus mature depuis la naissance de sa fille Alijah en mai dernier, l’ancien Nantais a débuté tambour battant cette nouvelle saison de Bundesliga, qui est déjà sa troisième sous les couleurs de Schalke 04, avec 6 buts et 2 passes décisives en 12 matches. Un bilan qui tranche avec celui du dernier exercice (une seule réalisation en 18 apparitions). Mais il avait vécu à l’été 2018 "le pire moment de sa vie". Impliqué dans un accident de la circulation ayant coûté la vie à un piéton à Marrakech, l’international marocain avait écopé de quatre mois de prison avec sursis et d’une amende de 780 euros.



"Ça a été une période très difficile pour moi, et j'y pense tous les jours. Depuis, j’ai appris à mieux gérer et à me concentrer à nouveau sur le football. Mais je ne pourrais bien sûr jamais oublier ce qu’il s’est passé. Je suis surtout désolé pour la famille de la victime, ils seront toujours dans mes pensées. Je souhaiterais que cela ne soit jamais arrivé", confiait-il avant l’entame de la saison au site de son club. Non retenu pour la Coupe d’Afrique par Hervé Renard, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, Harit a donc entamé cette saison "très motivé", avec une envie débordante de montrer sa vraie valeur, lui qui avait été élu meilleur espoir du championnat allemand en 2017-2018.

Pour Vahid, "il ne mérite pas"

Et il a été récompensé de ses efforts au mois de septembre, avec le trophée de joueur du mois de la Bundesliga. Mais en sélection, malgré le remplacement de Renard par Vahid Halihodzic, ce n’est toujours pas ça pour celui qui serait aujourd’hui pisté par plusieurs grands clubs européens. Car si le technicien bosnien l’a convoqué pour les matches amicaux de septembre, contre le Burkina Faso et le Niger, puis d’octobre, face à la Libye et au Gabon, il n’a en revanche pas été retenu pour le début des éliminatoires de la CAN. Et "Coach Vahid" s’en était expliqué en conférence de presse, avec son franc-parler habituel : "Amine Harit a eu une occasion, et il a joué. Je ne suis pas satisfait de son rendement technique et de son engagement. Depuis qu’il est là, il n’a encore rien montré. Et quand il ne joue pas, il fait tout pour rentrer dans son club. Il ne faut pas faire preuve d’égoïsme. Il faut toujours respecter l’équipe nationale (…). Je regarde tous ses matches avec Schalke, mais il faut montrer aussi en équipe nationale. Aujourd’hui, il ne mérite pas." Réussira-t-il à le faire changer d’avis ?

Schalke 04 remercie encore Harit !

​​​​​​​