Hambourg: Un joueur accusé de fausse identité

Décidément, les histoires se suivent en Allemagne durant ce début de saison. Présenté comme un conte de fée lors de son arrivée, l'histoire de Bakery Jatta pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. En 2015, le joueur fuit sa Gambie natale pour rejoindre l'Allemagne. A 17 ans il convainc le Werder Brême et Hambourg de le signer. Le deuxième club cité lui propose même un contrat pro à hauteur de 300 000€ annuels, et il joue les six derniers matches de la saison 2016-2017.

Seulement Bild a effectué des recherches sur le passé du joueur, et aurait fait des révélations surprenantes. Bakery Jatta s'appellerait Bakery Daffeh, et ne serait pas né le 6 juin 1998, mais le 6 novembre 1995.

Le fait d'être mineur facilite l'accession au permis de séjour de l'autre côté du Rhin. Le joueur aurait également menti sur le fait qu'il n'avait pas de club avant de signer à Hambourg, puisqu'il aurait joué pour des clubs au Sénégal et au Nigeria, et même eu une sélection chez les U20 gambiens. "Nous avons le passeport valide de Bakery Jatta et son permis de séjour", se défend le club allemand. Reste à savoir ce qu'il va se passer si l'enquête se poursuit.