Haaland, blessure et grincement de dents

Les blessures s'enchaînent pour Erling Haaland. Depuis quelques mois, le géant norvégien est régulièrement obligé de se faire soigner et de prendre du repos, la faute à des problème de hanche et des pépins musculaires. Revenu à la compétition en début de mois, le joueur du Borussia était de la campagne internationale de la Norvège cette semaine, et a participé aux matchs amicaux contre la Slovaquie (2-0) vendredi dernier, et l'Arménie ce mardi (9-0). Mais il a encore été touché.

Le goleador a été malmené par des Arméniens forcément vexés par la claque reçue, et à laquelle a participé en claquant un doublé. Mais l'enchaînement des duels a fini par avoir raison du physique fragile de l'attaquant finalement sorti à la pause par son sélectionneur. Ce dernier a toutefois voulu rassurer tout son monde, déclarant après la rencontre qu'il avait vu "de la déception dans (l)es yeux" de Haaland au moment d'apprendre qu'il ne disputerait pas la deuxième période. Pour Stale Solbakken, c'est un signe que le coup reçu n'était "probablement pas si grave que ça".

Un silence qui agace

De manière plus générale, Erling Haaland a également agacé la presse qui lui a reproché de ne pas suffisamment parler et a pointé du doigt le fait que le joueur "la joue solo" en rejoignant et en quittant la sélection en avion privé, manière d'éviter de se retrouver devant les micros et les caméras. Désireuse de questionner la star sur son avenir, la presse a donc fait savoir son mécontentement.