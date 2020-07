Franck Ribéry évoque son avenir à la Fiorentina

Arrivé en août 2019 en Florence, l’attaquant de 37 ans refuse de penser, déjà, à une reconversion professionnelle. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a évoqué son avenir. « Je m'entraîne et m'amuse comme le premier jour. Je ne suis pas fatigué par ce que je fais. Pour moi le football, en plus d'un travail, c'est du plaisir et de la passion », a expliqué Franck Ribéry.

« Pour l'instant je veux encore jouer »

Dans un monde du football où de plus en plus d’anciens joueurs tentent d'embrasser une carrière d’entraineur, l’ancien ailier tricolore n’en est pas encore là. « Un avenir sur le banc ? Pour l'instant je veux encore jouer, je penserai à ça le moment venu. Tant que j'aurai encore l'envie et les bonnes motivations et que mon corps continuera à tenir, j'aimerais continuer », a-t-il précisé au sujet de son avenir.