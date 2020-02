Francfort : La montée en puissance d’Almamy Touré

Great win today! Happy to score my first goal in Bundesliga, even more in front of my people. Thanks for your support and your messages 🦅 #SGE pic.twitter.com/W6ohoNYsRY

— Almamy Touré (@A_Toure38) January 25, 2020

Almamy Touré marche-t-il dans les pas d’Abdou Diallo ? S’il est bien évidemment trop tôt pour répondre à cette question, les similitudes entre les deux joueurs sont nombreuses. Comme l’actuel défenseur du Paris Saint-Germain, Touré a été formé à Monaco, dispose d’une polyvalence qui lui permet de jouer à deux postes (défenseur central ou latéral) et a donc quitté la France pour lancer pleinement sa carrière en Allemagne.







Après des débuts prometteurs avec le club de la Principauté, le Franco-Malien a connu à l’image de Monaco une saison bien plus délicate en 2018-19. Alors que Touré s’était progressivement fait une place dans l’effectif de Leonardo Jardim en jouant de plus en plus de matchs, et notamment 20 en 2017-18, la suite ne s'est pas passée comme prévu. Celui qui peut aussi bien jouer dans l’axe que dans le couloir droit est en effet sorti des plans du Portugais l'an dernier, avec quatre rencontres à son actif lors des six premiers mois.

Un premier but qui a marqué les esprits

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇩🇪 Francfort

💥💥 BBBOOOMM !! 💥💥

☄️ Almamy Touré envoie un véritable missile de l'entrée de la surface !!! https://t.co/tn1dARnQiv

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2020

C’est donc du côté de l’Eintracht Francfort que Touré a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Débarqué dans une équipe qui tournait déjà bien, le natif de Bamako a mis du temps à se faire une place. Heureusement pour lui, il a réussi à convaincre Adi Hütter, son entraîneur en Allemagne, de lui faire de plus en plus confiance. Auteur de deux passes décisives en décembre, Touré s’est également illustré le 25 janvier dernier. Contre le RB Leipzig, l’ancien Monégasque a inscrit un superbe but, son premier, lors de la victoire des siens (2-0).Désormais, Touré espère continuer de suivre la voie tracée par Diallo et de pourquoi pas revenir en trombe dans l’Hexagone. Pour cela, l'intéressé va devoir répondre présent sur le terrain et à commencer par ce vendredi. En effet, à la Commerzbank-Arena, l’Eintracht Francfort accueille Augsbourg (à 20h30) en ouverture de la 21eme journée de Bundesliga. Pas titulaire lors du dernier match, le natif de Bamako tentera cette fois de se faire une place dans le onze mise en place par Hütter.