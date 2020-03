Et si Jadon Sancho devenait le joueur le plus cher du monde ?

Jadon Sancho a tout pour séduire le monde du foot

Le Brexit pour booster la valeur d'un jeune prodige ?

Le CIES a dévoilé ce lundi l'identité des joueurs nés en 2000 ou après qui valent le plus cher. L'identité du numéro 1 est loin d'être surprenante : Jadon Sancho. Sa valeur elle, a de quoi faire tourner certaines têtes. Il est évalué à 198,5 millions d'euros.Cette saison, il a été impliqué sur 30 buts avec 14 réalisations et 16 passes décisives. Et il n'a pas encore 20 ans... Annoncé sur le départ, l'ailier de 19 ans pourrait devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire s'il part au prix auquel il est estimé. Mais avec l'inflation et les négociations, il n'est pas impossible que The Rocket devienne tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire. On vous explique pourquoi.Si Erling Haaland est un tueur de sang-froid, Jadon Sancho est un esthète. Typiquement le genre de joueurs qui fait lever les foules avec ses dribbles. Sa créativité est sans limite et sa technique largement au-dessus de la moyenne. C'est pour ces raisons qu'il parvient à faire la différence dans un championnat aussi physique que la Bundesliga.De quoi faire augmenter sa valeur. Malgré son jeune âge, il a déjà confirmé au plus haut-niveau avec deux saisons pleines dans un club habitué aux honneurs dans un championnat du top 5 européen.Le club qui le recrutera aura la chance de mettre la main sur une future super-star. De quoi consentir à faire quelques efforts financiers pour mettre la main sur cette pépite. Des efforts, il faudra en faire. Car en plus de convaincre le joueur de signer, les indemnités de transfert vont devoir être suffisantes pour séduire le Borussia Dortmund, un club qui a l'habite de vendre des jeunes joueurs.Le cas Ousmane Dembélé en a été la preuve. La direction du BVB pourra également profiter de la concurrence entre les différents prétendants pour faire monter les enchères. De quoi facilement atteindre des hauteurs encore jamais explorées. Car des candidats, il y en a. Et avec les récents évènements politiques, la valeur d'un Jadon Sancho pourrait être boostée...Avec le Brexit, le joueur anglais va prendre de la valeur au sein des clubs de Premier League. Quand une limitation stricte du nombre de joueurs étrangers sera mise en place, les membres du Big Four vont avoir intérêt à investir sur des produits locaux. Rapatrier Jadon Sancho pourrait alors devenir un enjeu majeur pour des clubs qui n'ont pas peur de dépenser des sommes indécentes. Déjà adapté au plus haut niveau, l'international anglais pourrait revenir dans son pays natal comme un roi, trois ans après l'avoir quitté comme un prince capricieux. Une dernière comparaison prouve que Jadon Sancho a peut-être toutes les qualités pour faire tomber le record de Neymar.. Jadon Sancho lui a déjà refusé de passer professionnel sous les ordres de Pep Guardiola, découvert un autre pays où il y a brillé avec 27 buts et 37 passes décisives en 63 matchs de championnat allemand et participé à deux campagnes de Ligue des Champions. Les étoiles semblent alignées pour permettre un transfert de l'ailier contre un montant stratosphérique. Une hauteur que même le CIES pourrait avoir du mal à imaginer.