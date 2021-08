Erling Haaland, l'homme à tout faire de Dortmund

Mais où s'arrêtera Erling Haaland ? Annoncé sur le départ, il est resté au Borussia Dortmund. Et le Norvégien semble vouloir profiter de cette saison supplémentaire au Signal Iduna Park pour continuer d'écrire sa légende. Le week-end dernier, il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives pour permettre au BVB de commencer la saison avec une victoire sur l'Eintracht Francfort (5-2). Etre impliqué sur cinq buts dans un même match, le joueur de 21 ans n'y était pas encore parvenu depuis son arrivée en Bundesliga.

C'est désormais chose faite. Et cette performance donne le ton dès l'entame d'une saison qui pourrait permettre à l'attaquant de franchir un nouveau cap. Après une saison à 27 buts, le natif de Leeds peut espérer réaliser des exploits inédits pour lui, comme terminer un championnat en ayant dépassé la barre des 30 buts. S'il y arrive alors le Borussia Dortmund pourra viser haut. La réussite du club de la Ruhr dépend beaucoup du rendement offensif de son attaquant star. Et c'est encore plus le cas depuis le départ de Jadon Sancho.

Erling Haaland peut aussi se transformer en passeur



Avec trois passes décisives en un match, le buteur a réussi une performance inédite dans sa carrière. Et cela peut donner des indices sur une possible évolution de son jeu au cours de la saison à venir. Létal devant le but, Erling Haaland prouve qu'il est de plus en plus capable de faire marquer ses coéquipiers. Toutes compétitions confondues, le Norvégien a délivré 12 passes décisives l'an passé. Cette saison, il en est déjà à trois. Forcément surveillé par les défenseurs adverses, il est suffisamment attiré par le but pour faire la différence dans n'importe quelle situation.

Mais avec l'arrivée de Marco Rose sur le banc est l'émergence de nouveaux attaquants de pointe au sein de l'effectif du BVB, le troisième meilleur buteur de la dernière saison de Bundesliga pourrait ajouter une nouvelle corde à son arc. S'il a permis à Marco Reus, Thorgan Hazard et Giovanni Reyna de marquer contre Francfort, son entente avec Youssoufa Moukoko et Donyell Malen pourrait être très intéressante dans les semaines à venir. Vu comment Erling Haaland a commencé sa saison, il pourrait repousser encore un peu plus ses limites pour continuer sa progression. Et porter le Borussia Dortmund vers les sommets.