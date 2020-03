Erling Haaland (Dortmund) livre le secret de sa célébration

De nombreux grands joueurs ont leur célébration fétiche par laquelle ils se distinguent. Leur signature personnelle en quelque sorte. Et c’est le cas d’Erling Haaland, le joueur vedette du Borussia Dortmund. Le Norvégien aime fêter ses réalisations en faisant mine de méditer. C’est ainsi qu’il a, par exemple, réagi après avoir fait trembler les filets du PSG en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Mais quel est le secret derrière cette posture ? L’intéressé a bien voulu lever le mystère.



"CR7 OU MICHU?" Você NÃO VAI ACREDITAR na resposta do Haaland! 😂 Em exclusiva com nosso repórter Marcelo Bechler, o atacante participou do "This or That", brincadeira onde tinha que escolher uma opção entre vários duelos. Se liga que tá hilário! pic.twitter.com/BwTeJnaUoo

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) March 7, 2020

Haaland adore la méditation

Dans un entretien à la TV Brésilienne Esporte Interativo, il a expliqué pourquoi il a opté pour cette célébration plutôt qu’une autre : « J'adore vraiment la méditation. Ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois, je célèbre mes buts comme ça ». L’ancien joueur du RB Salzbourg pourrait de nouveau se retrouver les genoux croisés et les mains sur les cuisses ce samedi si jamais il arrive à scorer contre M’Gladbach en Bundesliga. Il en est à 12 buts en 9 rencontres avec le BVB.