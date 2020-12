Lors de l’ultime journée de Bundesliga avant la trêve, un Français a marqué les esprits de l’autre côté du Rhin. Mais pas de la manière dont il aurait souhaité. Car le néo-international tricolore Marcus Thuram, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été expulsé pour avoir craché au visage d’un adversaire lors de la défaite de son équipe de Mönchengladbach face à Hoffenheim (1-2). Pas de quoi, toutefois, ternir la réputation des joueurs tricolores en Allemagne, où ils sont particulièrement prisés.

> L'expulsion de Thuram <





Derrière l’Autriche (31), la France est en effet le pays qui compte le plus de représentants à évoluer dans le championnat allemand (30). Une tendance qui ne date pas d’hier mais s’est accélérée ces dernières années, et les Français sont même recrutés de plus en plus jeunes. C’est notamment le cas de Tanguy Kouassi, qui a quitté l’été dernier le PSG pour le Bayern Munich à tout juste 18 ans.

Coman meilleur passeur



Et à l’heure de la trêve hivernale, on retrouve certains de ces joueurs en bonne place dans les différentes catégories statistiques. Si Christopher Nkunku (RB Leipzig) avait fini troisième meilleur passeur la saison dernière (13 passes décisives), ce classement est aujourd’hui dominé par un autre ex-Parisien, Kingsley Coman (Bayern Munich), à égalité avec son coéquipier Thomas Müller (7 passes décisives). Chez les buteurs, le meilleur Français arrive au huitième rang : l’ancien Lyonnais Jean-Philippe Mateta (Mayence), avec 7 réalisations.





Outre Coman, un autre représentant tricolore est en tête d’une catégorie, et même de deux. Egalement formé au PSG, Moussa Diaby (Leverkusen) est en effet le joueur de Bundesliga qui a réalisé le plus de centres (48), mais aussi le plus de sprints (430). Arrivé l’été dernier à Fribourg en provenance d’Angers, Baptiste Santamaria est lui dans le Top 10 des joueurs parcourant le plus de distance par match (10e, 142,6 km).



Au niveau des passes réussies, on retrouve le défenseur de Leipzig Dayot Upamecano en 7e position (91,4), et le nouveau milieu de terrain du Hertha Berlin Mattéo Guendouzi au 12e rang (90). Egalement débarqué en Bundesliga l’été dernier, le jeune défenseur Maxence Lacroix (Wolfsbourg) apparaît lui à la 12e position au niveau des duels remportés (145), juste devant Santamaria (144). Deux éléments qui se sont rapidement adaptés outre-Rhin, où le nombre de Français ne risque pas de baisser de sitôt.