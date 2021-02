Dortmund : Thomas Meunier attendu au tournant

Thomas Meunier a dû avoir les oreilles qui sifflent. Il y a trois semaines, Leonardo accordait une interview à France Football, qui a fait l’effet d’une bombe en Espagne. Car le directeur sportif parisien avait avoué suivre le dossier Lionel Messi "de près", ce qui avait particulièrement agacé le FC Barcelone avant les retrouvailles tant attendues entre les deux clubs en huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais une autre petite phrase du Brésilien était passée un peu plus inaperçue. Il y comparait Thomas Meunier, parti en mauvais termes du PSG sans disputer le Final 8 de la C1 à Lisbonne, à son successeur.



"(Alessandro) Florenzi est arrivé et, franchement, c’est moins bon que Meunier ?", avait ainsi lâché l’ancien milieu de terrain, dans un nouvel épisode de la querelle médiatique entre les deux hommes. Une guéguerre née de leurs déclarations contradictoires sur les raisons du départ du défenseur belge avant la fin de la Ligue des champions, alors qu’il s’était déjà engagé avec Dortmund. L’arrière droit de 29 ans, qui s’était aussi attiré les foudres des supporters parisiens en "likant" sur Twitter une photo d’un tifo du rival marseillais, a depuis tourné la page. Et s’il a conservé sa place de titulaire après le remplacement sur le banc de Lucien Favre par Edin Terzic, celui qui a manqué les trois dernières rencontres du Borussia en raison d’une blessure au genou peut mieux faire, et il est en bien conscient.

Un énorme raté face au Bayern

"Il me manque des statistiques offensives, je n'ai pas fait assez offensivement. Avec une équipe comme le Borussia Dortmund, en tant que défenseur, je dois être plus impliqué offensivement. Si je reste à un but et une passe, je serai déçu, et vous le serez probablement aussi, confiait-il récemment au journal Ruhr Nachrichten. Je ne suis pas encore à 100%. Je dois devenir le Thomas Meunier que tout le monde attend. Je dois travailler sur moi-même, je le sais moi-même, car il ne s'agit pas simplement de jouer. Je veux aller de l'avant, aider l'équipe, faire la différence."



Auteur de son premier et seul but sous ses nouvelles couleurs le 16 janvier dernier face à Mayence, il aurait en effet pu se montrer plus décisif. Notamment fin septembre contre le Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne (2-3), puisqu’il avait été l’auteur d’un énorme raté alors qu’il avait l’égalisation au bout du pied. De quoi faire enrager Favre ("C’est pas possible !", en français dans le texte). Alors que le huitième de finale de Ligue des champions contre Séville se profile, Terzic, son nouvel entraîneur, espère bientôt pouvoir compter sur Meunier, qui a repris l’entraînement individuel mardi mais sera trop juste pour la réception d’Hoffenheim samedi après-midi (15h30). Car le BVB, battu à trois reprises lors de ses quatre derniers matchs de Bundesliga et sixième du classement, aura besoin de toutes ses forces vives pour espérer accrocher la Ligue des champions, aujourd’hui à quatre points.