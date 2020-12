Dortmund : Terzic, plus qu’un intérimaire ?

Déjà, il fait rire son auditoire. Interrogé en conférence de presse avant la rencontre de vendredi contre l’Union Berlin sur l’état de Marco Reus, Edin Terzic, à qui on demandait quand le joueur de 31 ans, régulièrement blessé, reviendrait à son vrai niveau, le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund a eu cette réponse qui a beaucoup amusé ses interlocuteurs : "J'ai un nouveau rôle depuis une semaine, mais la description du poste ne disait pas que je devais être voyant." Ancien adjoint de Lucien Favre, remercié après une lourde défaite à domicile face à Stuttgart (1-5), Terzic (38 ans) avait de quoi avoir le sourire.





Pour sa grande première en tant qu’entraîneur principal mardi à Brême, le BVB s’est en effet imposé 2-1 face au Werder. Avec une motivation retrouvée. "Nous devrons toujours montrer autant de volonté et d’engagement", a ensuite souligné Terzic, qui a aussi été l’adjoint de Slaven Bilic à Besiktas et à West Ham après avoir été recruteur et assistant coach dans les équipes de jeunes de Dortmund. Autant volcanique que Favre était calme, Terzic est aussi plus proche des joueurs, à qui il a su insuffler un esprit de révolte. "A Brême, j'avais l'impression que l'équipe voulait forcer la décision. J'ai aimé ça", apprécie le directeur sportif Michael Zorc.

Marco Rose en pole position ?



Contre le Werder, outre la titularisation de Giovanni Reyna (18 ans), il y a aussi eu celle de Youssoufa Moukoko, pour la toute première fois, à 16 ans et 25 jours, après être devenu le mois dernier le plus jeune joueur à rentrer lors d’un match de Bundesliga. "Youssoufa n’est pas avec nous parce qu’il a 16 ans, mais parce qu’il est bon", a rappelé Terzic, qui dispose avec le jeune prodige d’une solution offensive supplémentaire en l’absence d’Erling Haaland, touché aux ischio-jambiers et absent au moins jusqu’à la trêve.





Sans son prolifique buteur norvégien, Dortmund va enchaîner, après Berlin, un deuxième déplacement mardi sur la pelouse de l’Eintracht Brunswick en Coupe. L’occasion pour Edin Terzic, que l’on compare déjà à Jürgen Klopp, de confirmer les promesses entrevues lors de sa première. Et si on annonce déjà que Marco Rose, actuellement entraîneur du Borussia Mönchengladbach, est favori pour prendre les rênes de l’actuel quatrième de Liga la saison prochaine, la possibilité de voir l’intérimaire rester en poste n’est pas à exclure. Pour devenir le Hansi Flick de Dortmund comme on l’annonce outre-Rhin ? On lui souhaite la même réussite que le coach du Bayern…