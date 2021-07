Dortmund - Reus : "Je suis heureux pour Sancho"

Vendredi, Jadon Sancho a rejoint Manchester United pour les cinq prochaines saisons contre un montant compris entre 90 et 95 millions, bonus compris. Un transfert qui altère considérablement le potentiel offensif du Borussia Dortmund sur le papier, même avec la présence d'Erling Haaland ou Marco Reus dans l'effectif. Ce dernier, le capitaine du BVB, a évoqué le départ de Sancho en conférence de presse, estimant être heureux pour le finaliste du dernier Championnat d'Europe. "Jadon Sancho est un joueur qui nous a quitté et et nous a beaucoup apporté. Pas seulement en termes de buts, mais aussi par sa façon de jouer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela me rend triste mais en même temps je suis heureux pour lui qu'il ait pu réaliser son rêve d'enfant. J'espère qu'il restera au top de sa forme. C'est une grande perte mais nous resterons attentifs aux opportunités en attaque", a commenté Reus devant les médias.

Des ambitions élevées pour la saison du Borussia

Dans des propos rapportés par Bild, il s'est aussi exprimé au sujet de la Bundesliga, qui débutera dès le 14 août, avec la réception de l'Eintracht Francfort. "Nous avons l'équipe pour devenir champions d'Allemagne, remporter la Coupe d'Allemagne et avancer en Ligue des Champions. Chaque joueur doit être plus constant. Nous avons montré des possibilités d'amélioration au cours des dernières années. Bien sûr, il faut aussi de la chance. Mais nous pouvons travailler pour cela avec passion et cœur", a-t-il assuré. La saison dernière, le Borussia a terminé à la troisième place du championnat d'Allemagne à 14 points du Bayern Munich.