Dortmund : Opéré de sa tumeur aux testicules, Haller sera absent plusieurs mois

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance 🙏🏽💪🏾#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

Un choc pour l'ensemble du Borussia Dortmund. Le 19 juillet dernier, une tumeur aux testicules avait été diagnostiquée à Sébastien Haller, l'attaquant arrivé cet été afin de prendre la succession d'Erling Haaland à la pointe de l'attaque. Opéré la semaine dernière, le joueur avait tenu à poster un message via son compte Twitter afin de rassurer son monde. Indiquant que la première étape avait été "accomplie", il avait continué : "Je tiens à remercier le Borussia DortmundCe mercredi, le directeur sportif du club allemand, Sebastian Kehl, a pris la parole concernant le cas de l'attaquant ivoirien âgé de 28 ans. Haller devra suivre un traitement alors qu'à ce stade les plans ne sont pas connus et il devra être absent, de façon logique, durant plusieurs mois des terrains. ", a indiqué le dirigeant en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe., le troisième meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions (11 réalisations) derrière Karim Benzema et Robert Lewandwoski s'était montré ravi de son mouvement vers Dortmund en provenance de l'Ajax Amsterdam pour un montant de 35 millions d'euros, bonus inclus. "J'ai hâte de pouvoir sentir le soutien de plus de 80 000 spectateurs au sein de la famille BVB. J'espère que nous réaliserons de grandes choses ensemble dans les années à venir et que nous pourrons ensuite célébrer ensemble", avait-il déclaré. La première journée de Bundesliga aura lieu le 6 août prochain pour le Borussia Dortmund, avec la réception du Bayer Leverkusen.