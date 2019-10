Dortmund: Mourinho en embuscade ?

Le Borussia Dortmund semble avoir redressé la barre après un début de saison plutôt décevant, et les coéquipiers de Marco Reus ne pointent désormais qu'à une longueur du leader de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. En Ligue des champions, ils partagent la tête du groupe F avec le FC Barcelone, avant de se déplacer sur la pelouse de l'Inter Milan ce mercredi soir.

Néanmoins, Lucien Favre semble toujours être un entraîneur menacé, et la direction du club continuerait d'anticiper son éventuelle éviction si d'aventure le regain de forme ne se confirme. Or, d'après les informations de Bild, José Mourinho ferait partie des profils envisagés en cas de départ du technicien suisse. Pour rappel, le Portugais est libre de tout engagement depuis près d'un an, après sa mise à l'écart du banc de touche de Manchester United.