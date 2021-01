Dortmund : Meunier veut retrouver son meilleur niveau

Thomas Meunier n'a pas sa langue dans sa poche et il s'est souvent montré très franc au moment de dévoiler ses opinions sur différents sujets. Le latéral traverse une période compliquée sur le plan individuel sous le maillot du Borussia Dortmund, club qu'il a rejoint l'été dernier de façon libre après la fin de son contrat au PSG. Dans un entretien accordé au journal Ruhr Nachrichten, il a ainsi reconnu ne pas être à son top, surtout lors de ses premières rencontres en Allemagne.

"Devenir le Thomas Meunier que tout le monde attend"

"Je n'avais pas joué au football depuis sept mois après que tout a été fermé en France à cause du coronavirus. Tu n'oublies pas le football, mais après une si longue pause sans compétition, il m'a fallu revenir à mon niveau. La forme physique manquait, le rythme, le ressenti avec le ballon aussi. Au début, j'étais au plus à 75 pour cent. Il y avait des jours où j'avais de réelles difficultés à m'entraîner. Je ne savais même pas ce qui n'allait pas avec moi", a-t-il expliqué.



Actuellement blessé au niveau du genou, il a estimé qu'il n'était pas assez décisif, dans la globalité, avec le Borussia, septième de Bundesliga. "Il me manque des statistiques offensives, je n'ai pas fait assez offensivement. Avec une équipe comme le Borussia Dortmund, en tant que défenseur, je dois être plus impliqué offensivement. Si je reste à un but et une passe, je serai déçu, et vous le serez probablement aussi", a commenté le natif de Sainte-Ode. Celui qui n'avait pas hésité à tacler Leonardo, son ancien directeur sportif, a fixé ses ambitions pour cette seconde partie de saison sous les ordres d'Edin Terzic : "Je ne suis pas encore à 100%. Je dois devenir le Thomas Meunier que tout le monde attend. Je dois travailler sur moi-même, je le sais moi-même, car il ne s'agit pas simplement de jouer. Je veux aller de l'avant, aider l'équipe, faire la différence."