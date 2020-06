Dortmund : Meunier (PSG) a donné son accord

Le Belge à l'heure des choix. Courtisé par Tottenham, Chelsea, l'Inter, Manchester United, Arsenal ou la Juventus de Turin, Thomas Meunier (28 ans) sait ou il évoluera la saison passée. C'est en tout cas ce qu'avançait Bild le 16 juin. Le journal allemand expliquait même que le défenseur signera au Borussia Dortmund à la fin du mois. Selon RMC Sport et son journaliste Loïc Tanzi, il aurait donné son accord au BVB. Un choix qui explique la volonté de ne pas finir la Ligue des Champions avec Paris.

En fin de contrat au PSG, Meunier a arriverait libre pour pallier au départ d'Achraf Hakimi. Le Marocain ne signera pas définitivement au BVB et retournerait au Real Madrid, qui demande 60 millions d'euros pour se délester de sa pépite. Beaucoup trop aux yeux de Dortmund, prêt à accueillir le Diable rouge.

La colonie belge

Ce qui a surtout pesé dans la décision de l'ancien du Club Bruges, c'est la présence de deux de ses compatriotes dans l'effectif jaune et noir. Selon Bild, Meunier serait ravi de retrouver Thorgan Hazard et Axel Witsel pour favoriser son intégration, et nul doute que les deux joueurs discutent souvent avec le latéral.