Le Borussia Dortmund aurait enfin fixé le prix du très courtisé Erling Haaland et risque de faire une plus-value monstre sur la vente du Norvégien. En effet, le club allemand aurait évalué son joyau à 150 millions d’euros selon les informations du quotidien allemand Bild. De quoi décourager ses prestigieux courtisans ? Pas si sûr...

Pour Haaland, il vaut mieux patienter

Pour un joueur dont l’arrivée avait été bouclée pour environ 20 millions d’euros, Dortmund risque de réaliser une excellente affaire. Un montant que les observateurs ne jugent pas excessif, sachant que le contrat de l'ancien joueur de Molde au BvB s’achèvera en juin 2024. L’agent d'Erling Haaland, le célèbreMino Raiola, maintient l’existence d’une clause de départ fixée à 75 millions d’euros pour son client et active seulement à partir de 2022. Pour rappel, de très grandes écuries européennes sont notoirement intéressées par le buteur. On parle du Barça du nouveau président Joan Laporta, du Real Madrid, sans oublier la cohorte de riches clubs anglais : Chelsea, Liverpool et aussi les deux clubs mancuniens de City et United.

Le geste acrobatique magique signé Haaland !