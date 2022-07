Terrible inquiétude pour Sébastien Haller. Arrivé cet été au Borussia Dortmund pour prendre la succession d'Erling Haaland, l'attaquant international ivoirien souffre d'une tumeur aux testicules. « [Sébastien Haller] s'était plaint d'une gêne après l'entraînement de lundi matin, explique le club de Bundesliga. Dans le cadre d'examens médicaux intensifs, une tumeur a finalement été découverte dans les testicules au cours de la journée. »



« Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive les meilleurs soins possibles », conclut le directeur sportif du club, Sebastian Kehl. Âgé de 28 ans, le transfuge de l'Ajax Amsterdam a quitté prématurément le camp d'entraînement du BVB à Bad Ragaz, en Suisse, pour regagner Dortmund.