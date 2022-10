Dortmund : Haller s'est entraîné avec l'Ajax

"C'est merveilleux qu'il puisse être là"



Cela va mieux pour Sébastien Haller, qui a effectué son retour sur un terrain de football, mardi. Comme le rapporte Kicker,. C'est la première fois que le natif de l'Essonne apparaît avec un ballon aux pieds depuis l'été dernier. Classé 13ème lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, il avait confié sa joie d'être là, recevant une ovation sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris."Tout va bien, les choses se passent de la meilleure manière possible. C'est bien de montrer qu'on est fort. Je me devais d'être présent", avait-il déclaré, ému. Le technicien de l'Ajax Amsterdam, mobilisé par l'opposition face à Liverpool ce mercredi soir en Ligue des Champions, a donné des nouvelles de son ancien joueur en conférence de presse., s'est réjoui Alfred Schreuder.En raison de sa tumeur, l'international ivoirien (15 sélections) a déjà dû être opéré une fois et suit depuis une chimiothérapie.mais cette reprise sur les terrains constitue évidemment une bonne nouvelle pour Sébastien Haller.