Actuellement soigné pour un cancer des testicules, Sébastien Haller donne de ses nouvelles. "Je passe cinq jours d'affilée à l'hôpital, où je suis branché 24h/24 et 7j/7, je ne peux pas sortir du lit pendant que le traitement est injecté dans mon corps. Ensuite, j'ai droit à deux semaines de repos", explique l'international ivoirien à UEFA.com. "C'est une phase, et je dois le faire quatre fois. Quatre phases de chimiothérapie d'une durée d'environ trois semaines chacune, poursuit-il. Après cela, selon l'évolution de mon cancer et sa propagation, je pourrais être obligé de subir une intervention chirurgicale. Beaucoup de gens me demandent quand je serai de retour, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc c'est difficile de leur donner une réponse claire."

Une intervention chirurgicale possible



Car s'il dit se sentir bien, Sébastien Haller se refuse à donner la moindre date quant à son retour, alors que le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, avait affiché la semaine passée sa volonté de récupérer l'ancien de l'Ajax durant la seconde partie de la saison. "J'ai la chance de me sentir bien. Je suis physiquement capable de travailler, je me sens bien d'un point de vue mental et physique, ce qui est bien sûr utile pour lutter contre cette maladie, poursuit Haller. J'ai une échelle de temps en tête. Si j'ai la chance de ne pas avoir besoin de chirurgie, les choses peuvent aller très vite. Trois semaines après la phase finale, des contrôles sont effectués pour voir à quel stade se trouve la métastase et si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale ou non. Si je n'ai pas besoin d'une opération, avec la façon dont je m'entraîne, j'aime à penser que je serai en bon état à la fin de ces trois semaines."