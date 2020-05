Dortmund : Haaland, évidemment...

[⚽ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga

🔥 Erling Haaaaaaaaaland lance les festivités face à Schalke 04 ! (1-0)

💥 L'international norvégien ne laisse aucune chance au gardien adverse et lance parfaitement le derby de la Ruhr ! pic.twitter.com/434tVRRcDp

Tout est revenu à la normale, ou presque. Alors que la Bundesliga reprenait ce week-end avec la 26e journée, après deux mois d'interruption à cause du coronavirus, le Borussia Dortmund et Schalke 04 s'affrontaient lors d'un derby où Erling Haaland a eu la bonne idée de s'illustrer. Dès la demi-heure de jeu,, lui qui est arrivé en janvier dernier. Le premier but post-reprise donc, à célébrer comme il se doit, mais en respectant les gestes barrières. L'ancien joueur de Salzbourg a profité d'un centre rasant de Thorgan Hazard, lui-même mis sur orbite par une belle déviation signée Brandt sur le flanc droit. Passe de Hazard, but d'Haaland... On vous disait bien que tout était revenu à la normale !