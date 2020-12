Dortmund : Favre attaqué par Hummels après le 1-5

Le Borussia Dortmund a subi une avanie face au promu Stuttgart ce samedi, pour le compte de la 11e journée du championnat allemand. Alors qu'Erling Haaland, blessé, manquait à l'appel, les hommes de Lucien Favre se sont très largement inclinés sur le score de 1-5 et Mats Hummels n'a gère apprécié ce scénario. L'expérimenté défenseur allemand de Dortmund s'en est ainsi pris ouvertement à la tactique de son coach. "Nous essayons toujours de jouer petit à petit dans des espaces étroits et nous avons un énorme taux de perte de balle, a déploré l'ancien joueur du Bayern Munich au micro de Sky Germany. Si ça marche, ça ressemble à du beau football. Mais c'est rarement le cas. Cela demande trop d'habileté. Beaucoup de choses ont mal tourné aujourd'hui. Nous n'avons pas joué une bonne première mi-temps non plus, mais nous sommes entrés dans la pause heureux d'avoir égalisé à 1-1. Ensuite 2-1, on a donné le ballon. 3-1, nous avons donné le ballon. 4-1, nous avons donné le ballon. Nous avons continué à donner le ballon", a encore critiqué le joueur de 31 ans. À noter qu'il s'agissait du troisième match de Bundesliga d'affilée sans victoire pour Dortmund. Lucien Favre est plus que jamais menacé.