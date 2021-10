Dortmund doit vivre - et gagner - sans Haaland

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

🚛 Sans Haaland, le Borussia Dortmund roule sur Bielefeld !

🤯 🤯 Avec un but fou de Hummels !

⭐ Et des réalisations de Can et Bellinghamhttps://t.co/xAhuQGnUmc

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2021

20 - Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de 6 rencontres consécutives en Ligue des Champions (20 ans et 231 jours). Épatant. #BVBSevilla pic.twitter.com/jOaSWMrc6g

— OptaJean (@OptaJean) March 9, 2021

Avec et sans Erling Haaland, le comparatif n'est pas si éloigné au Borussia Dortmund. Le Norvégien, depuis ses débuts en Bundesliga en 2020 (juste avant le Covid), a manqué onze matchs sur 60. Lors de ses absences, le. "On ne peut pas dépendre complètement d'un seul joueur, rappelle d'ailleurs l'entraîneur Marco Rose. Il nous manque, ça ne fait aucun doute. On ne va pas tout chambouler, mais on doit trouver de nouveaux moyens. Nous n'avons plus sa force physique, mais on a d'autres types de joueurs." A Bielefeld, c'est le jeune Néerlandaisqui a pris la place d'Erling Haaland dans une attaque à trois.Le transfuge du PSV était entouré paret, les deux habituels acolytes du l'avant-centre norvégien, mais la manière de jouer était un peu différente. La pépite du football mondial prend beaucoup de place à Dortmund, trop lorsqu'on considère qu'il est fort probable qu'il parte dès la fin de cette saison. Alors, pour le Borussia, la période à venir est aussi un bon test pour la suite. Jude Bellingham, par exemple, a encore prouvé la semaine dernière que le club de la Ruhr restait une vraie pépinière de talents, au pluriel. Jadon Sancho était encore présent la saison dernière,est toujours dans les rangs... Dans l'immédiat, l'absence d'Erling Haaland ne doit pas nuire aux résultats du BvB.Car Dortmund demeure à un seul petit point du Bayern en championnat, une marge forcément aguicheuse en vue du choc du 4 décembre. Il y aura quatre matchs de Bundesliga auparavant, et pas les plus simples avec des déplacements à Leipzig ou Wolfsbourg., autre révélation incroyable de précocité (seize ans), pourrait aussi prendre le relais, mais il est encore blessé. Pourou, le fossé semble trop important. Pour récupérer les responsabilités d'Erling Haaland, le profil deparaît plus adapté, lui qui a inscrit le doublé de la difficile victoire de mardi en Coupe face à Ingolstadt (2-0). Il le faudra, au vu des rumeurs parfois très alarmistes concernant la durée d'indisponibilité de l'ancien joueur de Salzbourg.