Le jeune prodige Youssoufa Moukoko est mécontent du temps de jeu qu'il a eu cette saison et il est donc prêt à partir, rapporte Sport. Il n'est pas encore décidé dans son camp si ce sera dans un accord permanent ou un prêt. Le jeune homme de 17 ans a disputé 11 matches de Bundesliga cette saison, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Son agent Patrick Williams a déclaré plus tôt cette saison : "Il n'est pas évident que Youssoufa prolonge au BVB."

Prolongation pas évidente

"Bien sûr, de nombreux clubs sont intéressés par Youssoufa, ce n'est pas un secret. La fin de son contrat à l'été 2023 se rapproche, les meilleurs clubs ont ça sur le bout des doigts. Oui, les blessures l'ont un peu rejeté cette saison. Oui, la concurrence au BVB est bien sûr grande. Mais il n'obtient guère le temps de jeu dont il a besoin dans la phase actuelle de sa carrière à Dortmund. Alors bien sûr, nous pensons à ce qui est le mieux pour l'avenir." Moukoko, 17 ans, a été suivi par le Real Madrid, Barcelone, Manchester City et Manchester United, comme l'a confirmé l'ancien responsable des jeunes du BVB, Lars Ricken.