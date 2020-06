Dortmund : Comment Bürki a fait taire les critiques

Il est encore capable de commettre des erreurs. Comme en décembre dernier, où, après une sortie hasardeuse et une tête complètement ratée, Roman Bürki avait permis à Timo Werner de marquer dans le but vide, et à Leipzig de se relancer dans ce match fou à Dortmund (3-3). Où quand, en raison de sa position trop avancée, Joshua Kimmich a inscrit l’unique but du choc entre le Bayern Munich et le BVB le 26 mai dernier (0-1), d’une somptueuse balle piquée. "On savait que Bürki s’éloigne souvent de sa ligne", avait ensuite avoué le buteur du jour.

Chelsea le voulait



De rares critiques pour le portier suisse, qui se montre désormais beaucoup plus régulier et multiplie les performances de grande qualité. Kylian Mbappé, qui avait perdu ses deux duels face à Bürki, notamment auteur d’un inspiré réflexe du pied, lors du huitième de finale de Ligue des champions perdu par le PSG en Allemagne (2-1), ne dira pas le contraire.

Des prestations qui n’ont pas à échappé à Chelsea, puisque les Blues auraient aimé recruter cet été l’ancien gardien de Fribourg. Mais Roman Bürki, sous contrat jusqu’en 2021, va prolonger pour deux saisons supplémentaires. "Nous sommes sur la bonne voie", a ainsi confié Michael Zorc, le directeur sportif du club de la Ruhr, dans Kicker.

Le soutien de Favre



Une belle revanche pour celui qui a rejoint Dortmund en 2015, et a dû faire face à de nombreuses critiques. Notamment en septembre 2017, lorsqu’il avait pris deux buts au premier poteau contre Tottenham. Il avait alors été pris en grippe par une partie du public, certains supporters confectionnant même des banderoles du style « Le Borussia c’est mieux sans Bürki ».

Mais il a fait le dos rond, et a su se relancer avec le soutien de Lucien Favre, arrivé à l’été 2018. "Roman a une forte personnalité. Dans le vestiaire, il fait partie des leaders. Dans les situations un peu chaudes, il sait rassurer ses jeunes coéquipiers par sa présence et sa sérénité", confiait le technicien suisse l’an dernier au Temps. Et si Favre est régulièrement annoncé sur le départ, son compatriote va lui donc poursuivre l’aventure à Dortmund.