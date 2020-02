Enttäuschendes Ergebnis gestern Abend, aber für mich persönlich ein besonderes Gefühl, mein Debüt gegeben zu haben. Ich freue mich darauf, große Momente mit diesem Club zu erleben, und kann es kaum erwarten, vor der Gelben Wand bald zu spielen @BVB 💛🖤#EC27 #BVB #WeCan pic.twitter.com/UHmQcPRjLX

— Emre Can (@emrecan_) February 5, 2020

Transféré de la Juventus lors des dernières heures du mercato hivernal, Emre Can n’a pas attendu longtemps avant de prendre ses marques au Borussia Dortmund. Dès son premier match, joué samedi contre Leverkusen, il s’est offert un joli but.Le motif : la défaite frustrante concédée à la BayArena alors que le score était de 3-2 en faveur du BVB à dix minutes de la fin.« L'équipe a un potentiel extrême, mais elle doit apprendre une chose: si on est devant à la marque, nous devons être plus agressifs et parfois même vicieux pour préserver notre avantage. Nous menons, nous jouons un bon football, mais nous devons mieux jouer défensivement », a-t-il lâché. C’est la défaite fois consécutives que le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions encaisse trois buts ou plus lors d’une rencontre.