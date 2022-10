L'international anglais Jude Bellingham était lié à un éventuel départ du Signal Iduna Park avant la saison 2022/23 après 12 mois impressionnants en club et en sélection. Cependant, les géants de la Bundesliga ont choisi de ne pas le vendre, à la suite du transfert d'Erling Haaland à Manchester City, et ce, malgré des indices importants en faveur d'un transfert en Premier League.

L'Angleterre pour Bellingham

Le Real Madrid préparerait une offre de transfert majeure pour le joueur de 19 ans dans les mois à venir, tandis que Manchester United, Liverpool et Chelsea le suivraient également. Malgré l'évaluation de plus de 100 millions d'euros de l'ancien joueur de Birmingham City par Dortmund, il provoquera une ruée sur les transferts l'été prochain, et l'ancien international allemand Lothar Matthaus pense qu'il retournera en Angleterre. "Je le vois signer pour une équipe de Premier League à la fin de cette saison en échange d'une somme énorme", confie-t-il à AS.