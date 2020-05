Dortmund-Bayern : Reyna-Davies, symboles d'un football nord-américain qui plaît à l'Allemagne

Alors que l’Europe du football va avoir les yeux rivés du côté du Signal Iduna Park ce mardi, de l’autre côté de l’Atlantique, les regards seront fixés sur Alphonso Davies et Giovanni Reyna, deux des plus grands espoirs du football nord-américain de ces dernières années. Si le premier explose cette saison au poste de latéral gauche avec le Bayern Munich, le second commence à grappiller de plus en plus de temps de jeu avec le Borussia Dortmund.

Recrutés en MLS, les deux jeunes espoirs sont les porte-drapeaux d’une politique de recrutement en Amérique du Nord qui commence à porter ses fruits. À l’instar d’un Christian Pulisic, Giovanni Reyna et Alphonso Davies sont arrivés très tôt en Europe.

Slalom, lucarne... Le but incroyable de Giovanni Reyna

Le fils de Claudio Reyna, pour sa part, a débarqué à Dortmund en 2019. Formé à l’académie du New York City FC, le virevoltant milieu offensif de 17 ans a fait sa première apparition, avec les Jaune et Noir, le 18 janvier 2020, face à Augsburg. Auteur d’une passe décisive face au PSG en février dernier, Giovanni Reyna fait désormais partie intégrante de la rotation mise en place par Lucien Favre.

Le Mondial 2026 en point d'orgue ?



Alphonso Davies, de son côté, est en train de mettre toute l’Allemagne à ses pieds. Le Canadien de 19 ans s’est imposé comme l’une des plus belles surprises lors de cette saison de Bundesliga. Le joueur formé aux Whitecaps de Vancouver, a su satisfaire Hans-Dieter Flick à la suite de son repositionnement au poste d’arrière gauche.

Auteur de quatre passes décisives et de deux buts en championnat, Davies s’est imposé, en quelques mois, comme l’un des meilleurs latéraux du football mondial.

Si les deux jeunes joueurs ont encore toute leur carrière devant eux, il semblerait que Giovanni Reyna et Alphonso Davies soient voués à devenir les dignes représentants du soccer en Europe, pour les saisons à venir. L'occasion pour eux de promouvoir leur sport dans leurs pays, à quelques années de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera, justement, en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada).