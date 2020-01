Déjà tous fans d'Haaland

"Un tueur face au but"

Du jamais-vu. En inscrivant, à Augsbourg (3-5) puis contre Cologne (5-1), Erling Haaland a réalisé une performance unique dans l’histoire du championnat allemand. Surtout qu’pour réussir ces débuts tonitruants ! Des records, déjà, pour le prodige norvégien, qui n’a ensuite pas réagi devant les médias, quittant le stade du BVB par une porte dérobée avant de se réjouir de ce "moment magique" sur Instagram.Mais il aurait pu faire encore mieux, et était même profondément "déçu" de ne pas avoir marqué plus de buts face à Cologne, révèle son nouveau coéquipier Jadon Sancho à Bundesliga.com. "S’il rate une occasion à l’entraînement, il est en colère", confirme Lucien Favre. Un entraîneur suisse littéralement bluffé par la rage de vaincre de l’attaquant de 19 ans : "Vous ne pouvez pas le freiner. Il veut toujours gagner. Pour moi, en tant que coach, c’est fantastique d’avoir des joueurs comme lui." Une mentalité, liée à ses qualités naturelles, qui en ont fait la révélation de la première phase de la Ligue des champions, où il a inscrit la bagatelle de 8 buts, et un joueur convoité par l’Europe entière.lors de ce mercato hivernal, Haaland dispose toutefois d’une clause de départ à 75 millions, qui sera activée à partir de l’été 2021, rapporte Sportbild. Autant dire que Dortmund a intérêt à bien profiter de son joyau. Ses nouveaux partenaires sont en tout cas ravis de l’arrivée de celui qu’Axel Witsel décrit comme un véritable "tueur face au but". "Je ne crois pas que nous ayons eu un autre attaquant comme ça depuis le départ de Lewandowski, renchérit Marco Reus pour la Sky. Il nous donne l’opportunité d’être plus flexible, et d’évoluer dans différentes systèmes et styles de jeu."

Une réussite qui ne doit rien au hasard pour celui que tous décrivent comme un bourreau de travail. Et qui va tenter de poursuivre sur sa lancée samedi (15h30) contre l’Union Berlin, sans que l’on sache si Favre va cette fois vouloir le lancer d’entrée après deux premières rencontres débutées sur le banc. Avant le choc face au PSG, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il aura quatre matchs pour continuer à parfaire son adaptation, et une complémentarité déjà prometteuse avec Sancho, Hazard ou encore Reus.

