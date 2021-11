Davies, toujours plus vite

[🎥 BUT] 🇩🇪 #Bundesliga

Quoi de mieux que le Bayern pour encaisser les coups durs comme si de rien n'était ? Alphonso Davies, qui vient d'avoir 21 ans mardi, a explosé si jeune qu'il a déjà connu son coup de moins bien, puis sa relance. A titre personnel, il a pu digérer une participation plus diffuse au coeur de la saison dernière. Alors qu'il avait conquis l'Europe entière par ses dribbles et surtout- en quarts de finale de Ligue des champions -, le latéral gauche canadien a d'abord connu un premier coup d'arrêt en étant blessé durant un mois (en novembre 2020). Lucas Hernandez en avait alors profité pour se replacer à ce poste. Mais la question du statut d'Alphonso Davies ne s'est absolument pas posée.Ce dernier n'a plus marqué en club depuis le 15 février contre l'Arminia Bielefeld (3-3), en Bundesliga. Certes, ce n'est pas spécialement ce qu'on lui demande, mais en revanche, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises en sélection nationale cette année. Le niveau n'a pas grand-chose à voir, mais ses passages au pays lui permettent ainsi de maintenir un certain aplomb et de faire parler la poudre, comme sur(4-1, en qualifications pour le Mondial 2022). En plus de ses qualités intrinsèques, Alphonso Davies continue d'enchanter le vestiaire par son énergie toujours positive. Son entraîneur Julian Nagelsmann, comme les autres, est tombé sous le charme."C'est une personne extrêmement amusante, il chante et rit beaucoup, résume le jeune technicien. Il est bienveillant et a un dynamisme incroyable. Et il est loin d'être au bout de sa progression..." Car ce n'est évidemment pas qu'une question de sympathie, tout le monde l'aura bien compris. Ce qui fait dire à l'ancien coach de Leipzig, en guise de conclusion : "Il deviendra sûrement l'un des meilleurs latéraux offensifs gauchers au monde."Et même s'il admet ne pas le maîtriser aussi bien que Thomas Müller, il y a fort à parier que son avenir s'inscrit encore au Bayern pour un certain temps. Afin de rendre, aussi, la confiance que le club lui a maintenue.