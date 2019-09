Coutinho, une renaissance au Bayern

Des palabres à n’en plus finir, un jeu de dupes sur les intentions des uns et des autres et le Barça a fini par prêter Philippe Coutinho au Bayern Munich avec une option d’achat à hauteur de 120 millions d’euros. Une situation rare pour un joueur de ce calibre qui avait tant fait pour rejoindre Barcelone. Un échec patent pour toutes les parties qui devrait rapidement faire partie du passé. Au moins pour le milieu de terrain brésilien, qui n’a finalement pas eu autant de propositions que toutes les parties imaginaient.

Mais en quelques semaines en Bavière, il semble déjà sur une dynamique différente au point peut-être de donner des regrets à certains recruteurs. "Coutinho est un magicien. Un très bon footballeur. C’est difficile de lui prendre le ballon. Il n’est pas encore à 100%, il a probablement encore besoin de quelques matches parce qu’il a intégré tardivement le groupe. Mais je suis sûr que, dans quelques semaines, on verra le footballeur de classe mondiale qu’il est", a d’ailleurs expliqué Benjamin Pavard pour Sky.

La latéral champion du monde avec l’équipe de France a également débarqué au Bayern cet été et ce qu’il a vu de l’ancien des Reds semble l’enchanter: "Il va faire la différence dans les matches cruciaux. Je le connais pour avoir participé à quelques entraînements avec lui et je n’ai aucun doute. Il a une qualité incroyable et il va le démontrer à tout le monde." Voilà qui devrait combler Coutinho et le booster pour donner raison au Français.

