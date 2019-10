Coupe: Leverkusen et Schalke 04 qualifiés

Après le Bayern Munich ou Hoffenheim un peu plus tôt dans la soirée, Schalke 04 et le Bayer Leverkusen ont tenu leur rang mardi soir, en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Les partenaires de l'ancien Bordelais ou Nancéen Salif Sané sont parvenus à s'imposer (2-3) sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, non sans trembler quelque peu puisqu'ils menaient de trois buts au repos.

De son côté, le Bayer s'est contenté du minimum (1-0), grâce à une réalisation de Lucas Alario (26e), pour filer au tour suivant. Mercredi soir, à noter un choc au programme entre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach à partir de 20h45.