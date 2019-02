Le Borussia Dortmund, leader de Bundesliga, a été sorti aux tirs au but par le Werder mardi, en huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne. Après avoir marqué le but du 3-2 à la 113e minute de la prolongation, le Werder a égalisé à la 119e pour aller chercher les tirs au but et donc la qualification (3-3 a.p., tab: 2-4). Leverkusen s'est incliné chez le club de deuxième division de Heidenheim (2-1), Hambourg a dominé Nuremberg (1-0) et Paderborn l'a emporté à Duisbourg (1-2).