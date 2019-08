Coupe d’Allemagne: Le Bayer et Schalke 04 cartonnent

Si la Bundesliga ne débutera que la semaine prochaine, la Coupe d’Allemagne s’est ouverte aux clubs de l’élite ce samedi, avec sous les projecteurs notamment le Bayer et Schalke 04.

Opposés à des formations de quatrième division outre-Rhin, les clubs de Leverkusen et de Gelsenkirchen se sont imposés aux dépens d’Aix-la-Chapelle (1-4) et de Drochtersen/Assel (0-5) respectivement. Non sans une passe décisive de l’ancien Parisien Moussa Diaby en faveur du Bayer.

Mayence et Augsbourg, autres pensionnaires de Bundesliga, ont en revanche subi la loi de Kaiserslautern (0-2) et du SC Verl (1-2), clubs de troisième et quatrième divisions allemandes.