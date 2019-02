Coupe: "Coman en a rajouté", reconnaît Kovac

Etre à la fois partie prenante et de bonne foi, c'est possible. L'entraîneur Niko Kovac l'a rappelé mercredi soir à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Berlin, dans la foulée de la qualification de son Bayern Munich sur le terrain du Hertha (2-3, a.p.) en Coupe d'Allemagne. Alors que Kingsley Coman a inscrit le but de la victoire en début de prolongation (2-3, 98e), l'attaquant français a gagné du temps en fin de rencontre en prétextant une crampe. Une stratégie mûrement réfléchie de l'aveu de son propre coach. "Pal Dardai (entraîneur de Berlin, ndlr) et moi étions nous-mêmes footballeurs et nous savons que lorsqu'un joueur tient son pied ou essaye de se débarrasser d'une crampe, il n'en a pas forcément une. Parfois ils simulent un petit peu", a reconnu Kovac avant d'être plus précis encore sur le cas de Coman: "Je le connais très bien. Il est en grande forme. Kingsley était hors du terrain et en a un peu rajouté."