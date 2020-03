Coronavirus : Vers un arrêt complet de la Bundesliga ?

Alors que la pandémie de coronavirus affecte de plus en plus de championnats, la Fédération allemande de football et la Ligue étudient la question des reports. Un arrêt pur et simple du championnat est aussi évoqué. En cas d'arrêt entériné, les résultats seraient figés. Ce qui implique que le Bayern Munich sera sacré champion puisqu’il occupe la tête de la Bundesliga avant la 26e journée. Quid de la bataille pour les strapontins européens? La situation pourrait profiter à Dortmund, Leipzig et Mönchengladbach, qualifiés pour la Ligue des champions. Leverkusen, Schalke et Wolfsburg seraient en Ligue Europa, selon Bild. Pour rappel, la Liga espagnole a été suspendue pour les deux prochaines journées. Et la Ligue 1 pourrait suivre.