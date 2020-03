Coronavirus: Amine Harit vu dans un bar un chicha à 1h30 du matin

Amine Harit a commis un bel impair. Le joueur de Schalke a été vu dans un bar à chicha de la région d'Essen à 1h30 du matin jeudi soir. Si l'Allemagne n'a pas encore mis en place de dispositif de confinement général, une politique de distanciation sociale a néanmoins été installée. Ce qui n'a pas empêché l'ancien pensionnaire de Ligue 1 de profiter de sa soirée.

« Amine était bien là avec l’un de ses amis. C’était une erreur, qu’il a reconnue. Je lui ai encore une fois rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd’hui. Amine est très désolé et cela ne se reproduira plus. », a indiqué un dirigeant de Schalke dans les colonnes de Kicker. Une sacrée bévue, surtout lorsqu'on sait que l'ancien joueur de Nantes exhortait les habitants de la Ruhr à ne pas quitter leurs domiciles dans une vidéo diffusée par le club quelques heures auparavant...





