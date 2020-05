Comment suivre le Klassiker Dortmund-Bayern ?

Der Klassiker ou le choc des chocs en Bundesliga, c’est pour aujourd’hui ! Rendez-vous à 18h30 sur beIN SPORTS 1 pour suivre en direct et en exclusivité l’affiche XXL entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Les deux plus gros clubs allemands depuis 30 ans se retrouvent au Signal Iduna Park pour croiser le fer ! L’enjeu est simple pour cette 2ème journée depuis la reprise de la Bundesliga : si le Borussia l’emporte, il reviendra à 1 point du Bayern, leader du championnat. S’ils s’imposent comme à l’aller (4-0), les Bavarois feraient un grand pas vers un nouveau titre de champion !

