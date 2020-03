Cologne : Skhiri, adaptation express en Allemagne

Entre Ellyes Skhiri et l’Allemagne, l’histoire n’a pas mis longtemps avant de fonctionner. Formé à Montpellier et après cinq saisons avec le MHSC, le milieu de terrain a donc quitté la Ligue 1 l’été dernier pour l’Allemagne, et un chèque d’environ six millions d’euros. A 24 ans, le Tunisien voulait connaître une nouvelle expérience et a atterri en Bundesliga chez un promu ambitieux. A Cologne, de retour dans l’élite après une saison en seconde division, Skhiri a trouvé le projet qu’il cherchait alors que son contrat avec Montpellier arrivait à son terme en juin 2020. Si le transfert a mis un peu de temps à se finaliser, le natif de Lunel ne semblait pas du tout regretter son choix. Après la CAN, Skhiri a enchaîné

« Je suis heureux d’être enfin là. Le FC Cologne est une nouvelle aventure pour moi. C’est un grand club avec des supporters fantastiques. Je suis vraiment impatient de commencer », expliquait alors l’intéressé au quotidien allemand Bild, au moment de son arrivée. Malgré quelques jours de vacances après la Coupe d’Afrique des Nations, où la Tunisie a terminé 4eme, Skhiri n’a pas mis longtemps à faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Transféré fin juillet, le milieu de terrain était déjà sur le terrain pour la 1ere journée de Bundesliga à Wolfsburg (défaite 2-1), où il est entré pour la dernière demi-heure. Depuis, à part trois rencontres, Skhiri a disputé toutes les autres rencontres de Cologne cette saison. Le maintien se rapproche pour Cologne

En 22 matchs, l’ancien de Montpellier compte même un but et trois passes décisives à son actif. Souvent aligné aux côtés du capitaine Jonas Hector, dans un milieu à deux éléments, le Tunisien est rapidement devenu indispensable aux yeux de Markus Gisdol, son entraîneur. Si la lutte pour le maintien a mal commencé, Cologne va bien mieux depuis mi-décembre, avec sept victoires en neuf rencontres. La trêve hivernale allemande n’a pas brisé la bonne dynamique et les boucs se sont donc fortement éloignés de la zone rouge, avec actuellement huit longueurs d’avance sur Düsseldorf. Ce vendredi face à la lanterne rouge Paderborn (18eme), les coéquipiers de Skhiri tenteront de faire un pas de plus vers le maintien.