Ellyes Skhiri est fixé sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Sorti en cours de partie lors du déplacement de la Tunisie en Mauritanie (0-0), le 10 octobre dernier en éliminatoires du Mondial 2022, le milieu de terrain du FC Cologne souffre d'une fracture du péroné et va manquer entre quatre et six semaines de compétition.



"Après son retour, Skhiri (26 ans), a suivi un programme individuel et afin de ne prendre aucun risque, il a subi un examen IRM qui a révélé une blessure au genou", indique le club allemand. Pour rappel, l'ancien Montpelliérain restait sur une séquence très faste, avec trois buts marqués en Bundesliga et un en équipe nationale ces dernières semaines.