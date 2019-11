Cologne: Beierlorzer déjà viré

L'expérience n'aura pas duré bien longtemps pour Achim Beierlorzer. Arrivé cet été sur le banc du FC Cologne pour y diriger la formation de Bundesliga, le désormais ex entraîneur des "Boucs" a été relevé de ses fonctions ce samedi, au lendemain de la défaite concédée vendredi face à Hoffenheim (1-2, 11e journée).

Avant-dernier du classement avec seulement deux victoires au compteur en championnat, Cologne devra rebondir au plus vite avec, sur son banc, un duo intérimaire composé d'André Pawlak et Mandfred Schmid.

#effzeh and Achim Beierlorzer have parted ways with immediate effect. André Pawlak and Manfred Schmid will take over in the interim. https://t.co/ZvIFJZd40r