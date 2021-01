Cette pépite que le Bayern ne veut pas lâcher

Pour son entraîneur Hansi Flick, Jamal Musiala est "un énorme talent", qu’il espère voir "rester longtemps au Bayern Munich." Il faut dire que le milieu de terrain de 17 ans, sous contrat jusqu’en 2022, impressionne à chaque sortie. En juin dernier, il était devenu contre Fribourg, à 17 ans et 115 jours, le plus jeune joueur du club bavarois à évoluer en Bundesliga. Et le 19 septembre dernier face à Schalke, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern en championnat, à 17 ans et 205 jours.



Il a depuis inscrit deux nouveaux buts, contre Francfort et Leipzig, et pourrait en compter quatre s’il n’avait pas cette fois buté sur Ralf Fahrmann, le portier de Schalke, après avoir disputé la dernière demi-heure lors de la nouvelle victoire des Munichois dimanche (0-4). De quoi attiser les convoitises, à un peu moins de 18 mois de la fin de son contrat.

Kimmich : "Jamal est incroyable"

Liverpool et Manchester United suivent ainsi de près celui qui est né à Stuttgart d’un père nigérian et d’une mère allemande, et qui a déménagé en Angleterre à l’âge de 7 ans. Des clubs de Premier League qui aimeraient récupérer ce prodige formé à Chelsea, devenu international U21 anglais en novembre dernier. Mais si ses prétentions salariales (on parle de plus de 110 000 euros/semaine) ont pu refroidir dans un premier temps un club bavarois qu’il a rejoint à l’été 2019, les négociations pour une prolongation avanceraient désormais bien, selon Goal.com. Les dirigeants munichois espèrent réussir à le faire prolonger avant son 18e anniversaire, le 26 février.



Une prolongation qui serait une excellente nouvelle pour le Bayern, comme l’a confié l’un de ses coéquipiers, conquis par le talent d’un jeune homme qui souhaiterait rester en Bavière. "Jamal est incroyable pour son âge. Il maîtrise vraiment bien le ballon, et il est lucide. Il est toujours positif, il essaie d’apprendre de nous. Et il joue toujours bien, il ne perd pas le ballon est c’est un très bon dribbleur. Je crois qu’il a marqué deux ou trois buts et on peut voir tout son potentiel. Quand il jouera plus souvent, il va continuer à s’améliorer et devenir encore meilleur. J’espère qu’on va pouvoir l’aider, et en particulier moi, à devenir un grand joueur du Bayern Munich", a ainsi confié Joshua Kimmich au site de la Bundesliga.