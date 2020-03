Cette incroyable statistique qui démontre la régularité d’Erling Haaland

Le Borussia Dortmund était de sortie samedi en Bundesliga (24eme journée). Les adversaires du PSG en Ligue des Champions ont défié et battu Fribourg (1-0). Un match qui s’est terminé sans un but d’Erling Haaland. Et c’est un vrai évènement. C’est la première fois que l’international norvégien est resté muet en Bundesliga lors d’une rencontre disputée à domicile avec le BVB. Jusqu’ici il avait toujours trouvé le chemin des filets adverses au Signal Iduna Park. À sa décharge, il n’est entré sur le terrain qu’à la 63e minute de la partie.

Une série d'un an et demi qui prend fin pour Haaland

Avant la rencontre de ce samedi, la dernière fois où Haaland n’a pas scoré lors d’un match à domicile en championnat c’était en septembre 2018. Il évoluait à l’époque encore avec le Molde FK. Au RB Salzbourg, qu’il avait rejoint lors du précédent mercato estival, il a systématiquement frappé lors des sorties « at home » dans la ligue autrichienne. Une statistique qui démontre à la fois son efficacité devant les buts adverses, sa constance et aussi l’envie qu’il a de briller devant son public. Des faits que le PSG de Thomas Tuchel a d’ailleurs pu mesurer à ses dépens il y a une dizaine de jours en C1.