Ces pépites françaises pistées par Leipzig

A Leipzig, on raffole des joueurs français. Dans l’effectif de l’actuel quatrième de Bundesliga, on en dénombre quatre : Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele et le dernier arrivé, Christopher Nkunku. Et un cinquième, Jean-Kevin Augustin, est actuellement prêté (à Leeds). Et si ce dernier est aujourd’hui plus en difficulté, après des débuts convaincants en Allemagne, les quatre autres sont, pour l’instant, de franches réussites.





Alors que l’ancien Parisien Nkunku, qui découvre la Bundesliga, en est déjà le troisième meilleur passeur (13 passes, et 4 buts), le trio Upamecano-Konaté-Mukiele s’est aussi totalement révélé outre-Rhin. A tel point qu’ils attisent énormément les convoitises. En particulier l’ex-Valenciennois Upamecano, le plus demandé du lot, lui qui est notamment suivi par le Real Madrid, le Bayern Munich et les deux clubs de Manchester.

30 millions pour Fofana ?



En cas de départ du solide défenseur, le RB Leipzig devrait encore se rabattre sur un joueur tricolore. L’intérêt pour le Parisien Tanguy Kouassi est bien connu. Et de longue date. Kouassi, qui peut jouer en défense ou au milieu de terrain, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel à Paris. Et Leipzig continue à lui mener une cour assidue même si, d’après L’Equipe, l’AC Milan serait également très intéressé.





Prêté par le Barça à Schalke 04, Jean-Clair Todibo fait aussi partie des joueurs ciblés. Mais l’ancien Toulousain devrait plutôt rejoindre Everton, rapporte la presse catalane. Et si le prochain Français de Leipzig venait de Saint-Etienne ? Le club de la Saxe serait en pole dans le dossier Wesley Fofana. Selon France Bleu Loire, il s’apprêterait à formuler une offre de 30 millions d’euros pour recruter le jeune défenseur (19 ans). Une nouvelle preuve qu’on n’a sans doute pas fini de parler la langue de Molière à Leipzig…