En voyage à Berlin dimanche, huit jours après son succès acquis face à Cologne (2-1), le WfL Wolfsburg a confirmé sa forme du moment s'imposant 3-0 dans la capitale allemande. Le club de Basse-Saxe a pu compter sur trois réalisations en début et en fin de match signées Wout Weghorst (9e, sp), Josip Brekalo (82e) et Jérôme Roussilon (90e+1). Au classement, Wolfsburg compte donc six points, comme Dortmund, Freiburg, Leipzig et le Bayer Leverkusen.