Huitième joueur le plus utilisé en Bundesliga lors de la dernière décennie

Un changement d'entraîneur pour lui offrir un dernier baroud d'honneur

En 2006, Vedad Ibisevic a terminé sa première saison professionnelle avec un prêt en Ligue 2 sous les couleurs de Dijon. Le Bosnien rejoignait alors Aix-la-Chapelle et il était encore difficile d'imaginer l'impact que l'attaquant allait avoir outre-Rhin. 14 ans et 329 matchs de Bundesliga plus tard, le natif de Vlasenica est à la fois le super-sub et le capitaine du Hertha Berlin.Il fait partie des incontournables du foot allemand depuis maintenant plusieurs années. Recruté par un promu en Bundesliga, il a ensuite mis le cap sur Hoffenheim, un petit club qui découvrait la deuxième division allemande pour la première fois de son histoire en 2007. Un tremplin idéal. Le club de Sinsheim a réussi l'exploit d'enchaîner une deuxième promotion consécutive et a permis à Ibisevic de s'imposer dans l'élite du football allemand.Pour ses six premiers mois en Bundesliga avec le petit poucet allemand, celui qui possède aussi la nationalité américaine a fait tourner toutes les têtes.. Alors suivi par les plus grandes écuries européennes, une rupture des ligaments croisés est venue le stopper net dans son élan. Son club en a fait les frais, terminant la saison dans le ventre mou. S'il n'a plus jamais réussi à réaliser le même type de saison, Ibisevic a su inscrire son nom dans le paysage de la Bundesliga. Un championnat qu'il n'a plus jamais quitté. Après Hoffenheim, l'ancien Parisien a continué sa progression en rejoignant Stuttgart puis le Hertha Berlin. Des clubs pour qui il a marqué à chaque fois au moins 30 buts. Grâce à sept saisons à dix buts ou plus, le Bosnien a su se faire une place parmi les joueurs étrangers les plus prolifiques du championnat d'Allemagne. Avec 123 réalisations, autant que Stéphane Chapuisat, il occupe la cinquième place d'un classement dominé par Robert Lewandowski. Sur la dernière décennie, il a même été le 8eme joueur le plus utilisé du championnat allemand. Avec 269 apparitions entre 2010 et 2019, il a eu le temps d'écrire sa légende.



Et si aujourd'hui, le footballeur bosnien de l'année 2008 n'est plus aussi utilisé, c'est parce que son poids est aussi important dans le vestiaire que sur la pelouse. Capitaine lors de ses huit titularisations de la saison, Ibisevic a fait trembler les filets à trois reprises. Trois buts durant l'automne qui ont coïncidé avec la seule fois de la saison où la Vieille Dame a enchaîné trois succès consécutifs. Utilisé seulement deux fois par Jürgen Klinsmann, celui qui arrive en fin de contrat en juin pourrait profiter du départ de l'ancien sélectionneur américain pour revenir sur le devant de la scène. Après une lourde défaite contre Cologne et avant d'affronter le Fortuna Düsseldorf dans un match capital dans la course au maintien, sa longue expérience pourrait faire beaucoup de bien. Car dans l'effectif berlinois, personne n'est proche de jouer son 330eme match de Bundesliga.

Ibišević "pète un câble" et envoie le ballon sur Bürki :