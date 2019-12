Jadon Sancho n’en finit plus de briller sous le maillot de son équipe allemande du Borussia Dortmund. Même au cœur d’une saison qui l’a vu connaitre des frictions avec des fans et essuyer une sanction de la part de son entraineur, le jeune international anglais répond présent. Et sa spécialité du moment est de battre les records de précocité.

22 - @Sanchooo10 is the youngest player ever (19y, 267d) to score 22 #Bundesliga goals, surpassing Horst Köppels record from 1968 (19y, 269d). Star. #BVBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/E9RVBTb2pe

— OptaFranz (@OptaFranz) 17 décembre 2019





Jadon Sancho est en pleine bourre depuis un mois



Ce mardi, en marquant le troisième but du BVB contre Leipzig, Sancho a porté à 22 son nombre de réalisations dans l’élite allemande. Il l’a fait à 19 ans et 267 jours, devenant le plus joueur à atteindre ce total en Bundesliga depuis un certain Horst Koppel en 1968 (19 ans et 269 jours). Et ce n’est pas tout ; l’ex-sociétaire du centre de formation de Manchester City est aussi le troisième joueur le plus jeune à marquer 15 fois dans ce championnat au cours d’une année civile après Koppel et Olaf Thon. À noter qu’en 2019/2020, il s’agit de la 12e réalisation de Sancho et il en est 13 gestes décisifs en sept rencontres et la trêve hivernale du mois de novembre (8 buts et 5 passes). Des chiffres hallucinants et qui ont de quoi préoccuper le PSG, futur adversaire du club allemand en Ligue des Champions.



Rien n’arrête Sancho en ce moment. Rien à part les blessures. Face à Leipzig, il n’a pas été en mesure de terminer la rencontre en raison d’un souci musculaire. Lucien Favre l’a remplacé par le latéral polonais, Lukasz Piszczek. Le technicien suisse et aussi tous les supporters du Borussia croisent les doigts désormais pour que cette alerte soit sans conséquence pour leur homme en forme. Et pour que ce dernier soit opérationnel pour l’ultime match de l’année, prévu vendredi contre Hoffenheim.